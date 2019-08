Exclusief voor abonnees 396 zandschildpadden 't Is misschien geen kunstwerk, maar wél een wereldrecord: 24 augustus 2019

Op het strand van Middelkerke is gisterenmiddag het wereldrecord simultaan zandsculpturen bouwen verpulverd. Het vorige record van 287 zanddolfijnen in Taiwan werd met meer dan 100 stuks overtroffen, want de deelnemers in Middelkerke slaagden erin tegelijk 396 zandschildpadden te vervaardigen. Het was nochtans bang afwachten of er wel genoeg helpers zouden opdagen, maar de stralende zon lokte uiteindelijk 404 unieke deelnemers. De officials van Guinness World Records keurden acht schildpadden af. De wereldrecordpoging was een idee van Sculpture Westende, een vriendengroep zandsculpteurs uit Edingen die elke zomer initiaties geeft in Westende. Het gemeentebestuur en Sea Life Blankenberge staken er hun schouders onder. De organisatoren wilden met hun stunt ook de aandacht vestigen op de toestand van de oceanen en zeedieren. (BBO)

