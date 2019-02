390 miljoen overschot op Vlaamse begroting 19 februari 2019

De Vlaamse regering heeft voor 2018 een begroting met een overschot van 389,5 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit het eerste uitvoeringsrapport van het monitoringcomité. Het overschot komt er onder meer door de extra ontvangsten uit de Vlaamse opcentiemen op de personenbelasting (+103,1 miljoen euro), extra ontvangsten uit erfbelastingen (+98,6 miljoen euro), een hoger dan ingeschatte globale onderbenutting van de kredieten (+120 miljoen euro), en een beter dan verwacht resultaat van de hogescholen en universiteiten (+53,4 miljoen euro). Begrotingsminister Lydia Peeters (Open Vld) reageert tevreden. "De Vlaamse begroting is na enkele moeilijke jaren weer op orde gezet. We houden als Vlaamse regering dus woord. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we sinds 2017 budgettair mooi op schema." Peeters wijst erop dat het overschot integraal naar Vlaamse schuldafbouw zal gaan.

