39% meer sessies bij logopedist 27 juli 2018

In ons land zijn vorig jaar 5,4 miljoen sessies gevolgd bij logopedisten. Het gaat om een toename van 39% in zeven jaar tijd. "En de uitgaven zijn in die periode evenveel gestegen", zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, die de cijfers opvroeg bij het RIZIV. In drie kwart van de gevallen gaat het om kinderen tussen 7 en 12 jaar oud, die vaak kampen met dyslexie.

