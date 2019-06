Exclusief voor abonnees 39 maanden cel voor 'schrik van kusthoreca' 14 juni 2019

Nadine W. (49), 'de schrik van de kusthoreca', heeft gisteren in de Brugse rechtbank in totaal 39 maanden cel gekregen voor liefst 29 nieuwe feiten. De beruchte tafelschuimster kan daardoor deze zomer worden opgepakt. Dan zullen de vonnissen tegen de vrouw definitief zijn én de drie jaar cel overstijgen, wat nodig is om haar achter tralies te zetten.

