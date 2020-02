Exclusief voor abonnees 39 inbreuken op kinderarbeid vastgesteld 10 februari 2020

De Arbeidsinspectie heeft in 2018 39 inbreuken vastgesteld op kinderarbeid. De meeste in Vlaanderen, waar 16 pv's werden opgesteld. Dat antwoordde minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) op een vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang). "Bij kinderarbeid denken we meteen aan kindjes in India die in erbarmelijke omstandigheden kledij moeten maken", zegt D'haeseleer. "Terwijl het in ons land dus óók gebeurt." Om welke inbreuken het precies gaat, wordt niet vrijgegeven. Er werden ook 573 afwijkingen toegestaan. Hier ging het in de meeste gevallen om deelname aan een radio- of televisieprogramma, reclameopdrachten of artistieke activiteiten. Cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar. (IBO)