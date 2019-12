Exclusief voor abonnees 39. Guga Baúl: Zichzelf maar toch ook niet Plaats 39: Guga Baúl Redactie

24 december 2019

00u00 0

Gewoon jezelf zijn volstaat meestal om in dit eerbare lijstje te belanden. Guga Baúl, evenwel, toonde zich in 2019 weer op z'n best door iemand anders te zijn. Of het nu de sérieux van Stef Bos was, de witz van Bart Peeters, de kraak van Raymond of het hese van Luc De Vos: Guga Baúl wist voornoemden weer voortreffelijk neer te zetten en deed dat het afgelopen jaar voor het eerst ook op een eigen plaat. Waarvoor hij overigens alleen maar de stemmen ontleende aan anderen. De nummers en de teksten kwamen van hemzelf. Hemzelf, zoals in 'Laurent Bailleul'. "Ik geef mezelf bloot maar verstop me achter stemmen", zei hij daarover.

