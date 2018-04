39 gewonden (en 1 gered schaap) bij aardbeving in Turkije 25 april 2018

00u00 0

Turkse reddingswerkers waren gisteren druk in de weer met het redden van slachtoffers na een aardbeving met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Ook dit schaapje - dat blijkbaar verrast werd door de beving - haalde het en werd vanonder het puin gehaald. Er werden gisteren 39 gewonden gemeld, maar niemand was in levensgevaar.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN