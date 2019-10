39 Chinezen in oplegger waren op weg naar leven als slaaf 39 DODEN IN TRUCK DIE VIA BELGIË KWAM | SLACHTOFFERS ZIJN ALLEMAAL CHINEZEN Guy Van Vlierden

25 oktober 2019

00u00 2 De Krant De 39 migranten die stierven tijdens een reis die Zeebrugge passeerde, waren wellicht niet voor een oorlog op de vlucht. Het zijn allemaal Chinezen, wat doet vermoeden dat ze letterlijk werden verhandeld als slaven - om voor een hongerloon te werken in de landbouw, bij het oogsten van schaaldieren of in de horeca van een Engels 'China Town'.

31 mannen en 8 vrouwen, van wie er eentje nog zo jong was dat ze aanvankelijk voor een tiener werd gehouden. Dat is de officiële balans van het drama in Essex zoals de politie die meegedeeld heeft. Ze komen allemaal uit China, maar hun identificatie kan nog lang op zich laten wachten. "Eerst moeten ze nog allemaal een autopsie ondergaan", lichtte de politie toe.

Het Verenigd Koninkrijk trekt veel meer Chinezen aan dan het Europese gemiddelde, zo blijkt uit migratiecijfers die Eurostat verzameld heeft. Waar China vorig jaar slechts goed was voor een 27ste plaats en 0,95% van de asielaanvragen in de hele EU, liep dat bij de Britten op tot 3,3%, goed voor een twaalfde plaats. Dat is dan nog alleen maar wat geweten is, want veel Chinese immigranten vragen geen asiel aan.

Kokkels oogsten

Ze figureren prominent in een rapport waarin de Britse overheid gedwongen arbeid - zeg maar slavernij - in het land in kaart heeft gebracht. Dat fenomeen bleek vorig jaar met 35% toegenomen tegenover het voorgaande jaar. Geschat wordt dat er in 2018 10.000 tot 13.000 mensen slachtoffer van waren. Gedwongen arbeid vindt vooral plaats in de landbouw - waar het veelal Oost-Europese migranten zijn die worden misbruikt - de horeca en de voedselindustrie.

Chinezen staan in het hele VK pas op de zesde plaats, maar in Schotland zijn ze het op één na talrijkst, na Vietnam. Het rapport merkt op dat Chinezen vaak ingezet worden voor het oogsten van schelpdieren. Een bezigheid waarbij er in 2004 nog zeker 21 illegale Chinese migranten verdronken toen ze door een vloedgolf verrast werden tijdens het zoeken naar kokkels aan de Noordwest-Engelse kust.

Ook in de horeca - en dan met name die in de Chinese buurten van steden zoals Manchester en Londen - werken veel illegale Chinezen. Daar lijkt dat niet altijd om gedwongen arbeid te gaan. Restaurateurs bekennen er grif dat ze wel illegale Chinezen moeten aanwerven bij gebrek aan ander werkvolk dat hun keuken voldoende beheerst. Vorig jaar was er in het China Town van Londen nog een staking van horeca-uitbaters die protesteerden tegen de veelvuldige raids van de immigratiedienst.

Papa van tweeling

Wie er achter de smokkel van de Chinezen in Essex schuilgaat, staat nog niet vast. De Britse pers maakt gretig gewag van een netwerk van Ieren, maar de politie in Dublin ontkent dat er daar al bewijzen van zijn. Een cruciale vraag is of de Noord-Ierse chauffeur die met het transport is betrapt, zelf wist dat er verstekelingen in zijn oplegger zaten. Een vriend verklaarde aan de 'Daily Mail' dat hij dat pas ontdekt heeft toen hij de papieren wou controleren. Die zouden in een mapje aan de binnendeur van de oplegger hebben gezeten. De chauffeur zou volgens Britse media flauwgevallen zijn bij het zien van de lichamen.

Maar de 25-jarige Maurice 'Mo' Robinson blijft wel aangehouden op verdenking van moord, wat zou kunnen betekenen dat hij méér wist. Misschien had hij de opdracht gekregen om zijn menselijke lading te lossen op de locatie waar het drama aan het licht gekomen is. De chauffeur heeft naar verluidt wel zelf de hulpdiensten gebeld. Maar dat kan in paniek zijn gebeurd en zegt nog niets over de vraag of hij bij de smokkelaars hoorde.

Robinson woont in Laurelvale, een dorp nabij de Noord-Ierse stad Portadown, in een buurt die wordt omschreven als een pro-Brits arbeidersnest. Daar zijn gisteren op verscheidene locaties huiszoekingen verricht. De chauffeur, die met een kapster samenwoont en binnenkort vader van een tweeling zou worden, heeft tot vorig jaar gewerkt voor een lokale transportfirma. Maar intussen zou hij voor zichzelf begonnen zijn en op zijn Facebook is te zien dat hij nog maar sinds januari met de nu beruchte rode Scania rijdt.

Gps-tracker

Over de vraag van waar de oplegger naar Zeebrugge is vervoerd en wie dat heeft gedaan, was er gisteren nog niets bekend. Maar het heeft er alle schijn van dat de politie al een flink deel van die informatie bezit. Een verhuurbedrijf in de Ierse hoofdstad Dublin bevestigde immers dat de oplegger bij hen is gehuurd. Dat gebeurde op 15 oktober in hun vestiging in Monaghan aan een prijs van 275 euro per week. Het bedrijf heeft alles wat het weet over de huurder meegedeeld aan de politie. En wat wellicht belangrijker is: het gaf die ook de informatie van de gps-tracker waarmee het iedere oplegger uitrust - waardoor het tracé van het dodentransport geregistreerd zou moeten zijn, met iedere halte.