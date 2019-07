Exclusief voor abonnees 39,9° en vandaag nog heter 25 juli 2019

We hebben gepuft, gezweet en afgezien: het was gisteren met voorsprong de heetste dag ooit in België. In het Limburgse Kleine-Brogel piekte de temperatuur op 39,9 graden. "Dat is de hoogste temperatuur gemeten in een officieel station in België sinds 1833", weet David Dehenauw van het KMI. "De vorige officieuze piek - 38,8 graden - haalden we vorig jaar nog in Hechtel-Eksel." Lang zal het record wellicht niet standhouden: vandaag kunnen de temperaturen lokaal oplopen tot 40 graden of meer. (SPK)

