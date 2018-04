38 09 april 2018

367 dagen. Zo lang is het geleden dat FC BARCELONA nog eens verloor in de Primera División. Op 8 april 2017 werd het 2-0 tegen Las Palmas, maar sindsdien is Barça 38 competitiewedstrijden ongeslagen. Ook tegen Leganes kwam Barcelona, met Thomas Vermaelen negentig minuten op het veld, nooit in de problemen: 3-1, met dank aan de 45ste hattrick voor Lionel Messi. Als de Catalanen volgende week thuis van Valencia winnen, breken ze het record dat Real Sociedad neerzette tussen april 1978 en mei 1979.

