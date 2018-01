38x in ziekenhuis, maar niet vergiftigd door moeder 00u00 0

Een 47-jarige vrouw uit Ingelmunster is door de Kortrijkse strafrechter vrijgesproken voor het opzettelijk en bewust ziek maken van haar zoontje. Volgens de rechter zijn er geen bewijzen die aantonen dat de vrouw de stoffen toediende die in het lichaam van de jongen zijn gevonden. Tussen 2010 en 2012 moest het zoontje maar liefst 38 keer in het ziekenhuis opgenomen worden. In zijn urine vonden de dokters stoelgangbacteriën en antidepressiva. "Er zijn te veel toevalligheden", vond de openbare aanklager. "Bovendien wist ze als verpleegster hoe ze haar kind ziek kon maken en hoe dit te verbergen." Zelf ontkende de vrouw altijd alle beschuldigingen. Tijdens het onderzoek werd het jongetje geplaatst. Ondertussen woont hij opnieuw thuis en zijn er geen gezondheidsproblemen meer. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN