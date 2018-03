388 23 maart 2018

Het aantal meldingen van tuberculose in Vlaanderen lag nooit zo laag: 388 in 2017. In 2016 waren het er nog 440. Dat heeft onder meer Damiaanactie bekendgemaakt, naar aanleiding van Wereldtuberculosedag morgen. In Brussel bleef het aantal geregistreerde gevallen ongeveer gelijk (331). In Wallonië is het aantal gevallen gedaald van 276 in 2016 tot 257. "Tuberculose is in ons land dus niet aan een opmars bezig", luidt het. "Ook de vluchtelingenstroom heeft slechts een zeer beperkte impact gehad."

