382 jobs weg in autosector 04 juni 2020

Gisteren was een zwarte dag voor de autosector in ons land. D'Ieteren Auto - invoerder van merken als Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Posche en Lamborghini - maakte bekend dat het 211 banen wil schrappen, terwijl de Sint-Truidense tandwielproducent VCST een streep trekt over 171 jobs. Beide bedrijven verwijzen naar de coronacrisis, die voor een forse terugval in de verkoop zorgt. Bovendien zit er niet veel beterschap in: een onderzoek van de UCL wijst uit dat de crisis bij 31% een invloed heeft op de intentie om een auto te kopen. Bij mensen die rechtstreeks getroffen zijn, is dat zelfs 47%. Nu veel Belgen van thuis uit werken (en dat vermoedelijk zullen blijven doen), veranderen ook hun mobiliteitseisen. Tot slot is er de omslag naar elektrische auto's. Die hebben 35 tot 45% minder onderhoud nodig, klinkt het bij D'Ieteren. Voor VCST speelt dan weer mee dat er in elektrische wagens minder tandwielen zitten. (JVG)

