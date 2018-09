382 Belgen trekken wilsverklaring voor euthanasie weer in 01 september 2018

00u00 0

Sinds je in 2008 je wilsverklaring voor euthanasie kan laten registreren, zijn 382 mensen naar hun gemeente gestapt om die van hen weer in te trekken. In 2016 en 2017 gebeurde dat 98 keer, blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid. Volgens Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, heeft dat onder meer te maken met het feit dat veel wilsverklaringen van slechte kwaliteit zijn. Sinds 2008 werden er 170.942 wilsverklaringen geregistreerd, waarvan er 128.291 actief en 42.651 vervallen zijn.