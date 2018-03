38 terroristen van eigen bodem worden gevolgd 28 maart 2018

00u00 0

De Belgische veiligheidsdiensten volgen 38 'homegrown terrorist fighters'. Dat blijkt uit cijfers van overheidsinstantie OCAD, bericht 'La Dernière Heure'. Er zouden concrete aanwijzingen bestaan dat de gevolgde personen een gewelddadige actie zouden kunnen ondernemen. Op basis van de evaluatie van het OCAD nemen andere veiligheidsdiensten maatregelen, zoals telefoontaps of schaduwoperaties. Dat betekent niet dat de 38 potentiële terroristen 24 uur per dag gevolgd worden. Zoiets is niet haalbaar en gebeurt enkel in uitzonderlijke gevallen. Veranderingen in hun gedrag worden wel altijd geregistreerd. (SRB)