38 pv's voor zedenschennis bij naaktstrand 14 juli 2018

De politie stelde in de zomer van 2017 in totaal 38 processen-verbaal op wegens zedenschennis op en rond het naaktstrand in Bredene. Drie betroffen seksuele handelingen. "De rest gaat om naaktwandelaars die zich buiten de grenzen van het naaktstrand begeven en betrapt worden door politiepatrouilles", zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan. Het zorgt soms voor hilarische taferelen. "Het is al voorgevallen dat naaktwandelaars proberen weg te rennen en de patrouille hen achterna moet zitten. Het kan ook gênant worden als je identiteitsdocumenten opvraagt maar ziet dat de persoon nergens een paspoort kan meedragen", aldus Goes. Naaktwandelen buiten de naaktstrandgrenzen, zoals in de duinen, levert doorgaans een boete van 55 euro op. (BBO)

