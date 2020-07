Exclusief voor abonnees 38% minder mensen werkt van thuis uit 15 juli 2020

00u00 0

Steeds meer mensen trekken opnieuw naar de werkvloer. In de laatste week van juni werkte nog slechts 43% van de Belgen van thuis uit, terwijl in de eerste week van de lockdown nog bijna zeven op de tien mensen telewerkten. Dat is een daling met 38%. De cijfers komen uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen, gebaseerd op een bevraging bij 27.000 Belgen. 'Het nieuwe normaal' blijkt intussen ingeburgerd op de meeste werkvloeren. Meer dan drie op de vier deelnemers zeggen meestal of altijd afstand te kunnen houden en de handen te wassen of ontsmetten. Eén op de drie draagt doorgaans een mondmasker op het werk.