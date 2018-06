38% meer huiselijk geweld als Britten verliezen 20 juni 2018

00u00 0

Telkens als de Britten hun ploeg op een WK zien verliezen, stijgt het huiselijk geweld in Engeland met 38%. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het 'Journal of Research in Crime and Delinquency'. Opvallend: een gelijkspel of winst maakt geen enkel verschil en is telkens goed voor een stijging van 26%. Zelfs de dag na de wedstrijd ligt het huiselijk geweld in de Engelse gezinnen 11% hoger dan gebruikelijk. Een groter alcoholgebruik en gespannen zenuwen zijn de grote boosdoeners, klinkt het. Het is van 1966 geleden dat Engeland wereldkampioen werd - meteen ook de enige keer.