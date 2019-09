Exclusief voor abonnees 38 F-16's kwijt in 40 jaar: "Perfect normaal" 20 september 2019

Sinds België als eerste Europese land de F-16's in 1979 in gebruik nam, gingen 38 toestellen verloren. Dat lijkt bijzonder veel voor vliegtuigen die om en bij de 25 miljoen euro per stuk kosten, maar dat is het niet.

