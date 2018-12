38 asielzoekers mogen niet binnen in Klein Kasteeltje 29 december 2018

38 alleenstaande mannen konden gisteren geen asielaanvraag indienen in het Klein Kasteeltje van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook donderdag bleven al zo'n honderd mensen in de kou staan, klaagt Vluchtenlingenwerk Vlaanderen. Volgens het kabinet-De Block kwam dat door "een misverstand tussen verschillende diensten". De komende vier dagen is het Klein Kasteeltje gesloten. Asielzoekers die niet aan de beurt kwamen voor een aanvraag, kregen een MIVB-ticket om naar de pre-opvang van Samusocial in Neder-Over-Heembeek te gaan voor onderdak. In totaal konden 164 mensen gisteren wel het aanmeldcentrum binnen. "Je kan maar zoveel mensen binnenlaten als er opvangplaatsen zijn bij Fedasil", zegt de woordvoerder van De Block. "De essentie is dat er niemand in de koude wordt achtergelaten." (SRB)

