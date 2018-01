38.977 bestuurders krijgen geen verzekering 20 januari 2018

Het aantal 'onverzekerbare' automobilisten is in één jaar gestegen met 6,5%. Sinds 2003 kunnen mensen die géén of enkel een heel dure polis krijgen - bijvoorbeeld nadat ze meerdere ongelukken veroorzaakt hebben - naar het Tariferingsbureau stappen voor een premie en verzekeringsvoorwaarden. Tussen 1 november 2016 en 31 oktoboer 2017 deden 38.977 Belgen zo'n aanvraag. In de meeste gevallen (63,2%) ging het om een hernieuwing. (SRB)