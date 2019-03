375.000 dagtoeristen naar kust in krokusvakantie 11 maart 2019

De krokusvakantie heeft 375.000 dagtoeristen naar de kust gelokt. Het verloop was, net zoals het weer, eerder wisselvallig. Toch kijkt de toeristische sector positief terug op het krokusverlof, aldus provinciebedrijf Westtoer. De hotels kenden een bezetting in de weekends van 60%. Ook tal van tweedeverblijvers zakten af naar de kust om hun woning in orde te brengen, en ook heel wat Walen maakten er een uitstapje van. "De kust positioneert zich meer dan ooit als een toeristische bestemming voor de vier seizoenen. Naast unieke troeven zoals de zee, het strand en de gezonde lucht zorgt de toeristische sector het hele jaar door voor een aangename vakantiesfeer", aldus Westtoer.