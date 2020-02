Exclusief voor abonnees 372 ex-gedetineerden met terreur op strafblad onder toezicht 05 februari 2020

372 personen die wegens terrorisme in de cel hebben gezeten, staan nog steeds onder toezicht van de Staatsveiligheid, justitiehuizen, lokale politie of gemeentelijke autoriteiten. Dat schrijft 'Le Soir'op basis van cijfers van het gevangeniswezen. Het gaat om mensen die hun straf volledig hebben uitgezeten of vervroegd zijn vrijgelaten, maar wel nog aan een vorm van toezicht zijn onderworpen. Volgens een woordvoerster van het gevangeniswezen gaat het om 'brutocijfers'. "Niet al die personen lopen vrij rond in België. Sommigen zijn geïnterneerd in private psychiatrische instellingen, anderen werden vrijgelaten om te worden gerepatrieerd naar hun herkomstland."