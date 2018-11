370.000 Belgen mogen niet gokken 07 november 2018

Ruim 370.000 volwassenen in ons land mogen niet gokken. Als je magistraten, notarissen, deurwaarders en politieagenten - die vanwege hun beroep worden uitgesloten - niet meetelt, zijn het er nog 314.000, iets meer mannen dan vrouwen. Van de Belgen met een gokverbod, hebben er zo'n 110.000 schulden. Ongeveer 32.000 landgenoten lieten zich dan weer vrijwillig registreren, zodat ze niet meer worden toegelaten in het casino en niet meer online kunnen gokken. Een kleine 500 belandde op die zwarte lijst op aangeven van hun partner, een ouder, broer of zus. Dat je een dierbare het gokken kan ontzeggen, is uniek in de wereld. Zodra je op de lijst staat, raak je er niet meer zo makkelijk vanaf: je moet kunnen bewijzen dat je de problematiek onder controle hebt. Vorig jaar belden welgeteld 4.269 Belgen naar de hulplijn SOS Spelen (0800/35.777), een stijging met 10% ten opzichte van 2016. (MAC)

HLN