37% zedendelinquenten belandt terug in cel 09 maart 2018

00u00 0

Ruim een derde van de zedendelinquenten die hun celstraf hebben uitgezeten, recidiveert. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Ze hervallen wel minder vaak dan andere criminelen. De onderzoekers bekeken de recidivecijfers van 14.754 veroordeelden die tussen 2003 en 2005 vrijkwamen. 11% van die groep is seksueel delinquent en zat vast voor minstens één feit van verkrachting, pedofilie, seksueel geweld of exhibitionisme. "Over een periode van 10 jaar is 37,6% van de seksuele delinquenten minstens 1 keer opnieuw opgesloten. Bij niet-seksuele delinquenten is dat 48,6%", aldus het onderzoek. De helft van de zedendelinquenten combineert meerdere seksuele delicten. En 7 op de 10 plegen ook andere criminele feiten. Vergeleken met de algemene gevangenispopulatie worden daders van zedenfeiten langer opgesloten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN