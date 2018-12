37% meer risico op hartaanval op kerstavond 14 december 2018

Wie van plan is om er op kerstavond stevig in te vliegen, let maar beter op: klokslag 22 uur piekt immers het risico op een hartaanval. De stress om de feestdis op tijd klaar en gaar te krijgen, zorgt vooral bij ouderen en zieken voor extra gevaar. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. Aanvankelijk dachten wetenschappers dat overmatig alcoholgebruik aan de basis lag, maar ook op islamitische feestdagen, waar geen alcohol gedronken wordt, is het risico op hartfalen groter. De onderzoekers stelden vast dat op Kerstmis het risico op een hartaanval tot 15% hoger ligt. Kerstavond is het gevaarlijkst: dan stijgt de kans op een aandoening met liefst 37%.