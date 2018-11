37 maanden cel voor mishandeling stiefdochtertjes 29 november 2018

Een 30-jarige Bruggeling is door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 37 maanden cel voor de jarenlange mishandeling van zijn stiefdochtertjes. Op 6 maart trok het Centrum voor Leerlingenbegeleiding aan de alarmbel toen één van de slachtoffers volgens haar grootvader duidelijke blauwe plekken had op het scheenbeen. In mei 2016 had het andere meisje zelfs een bloeduitstorting van haar kaak tot aan haar arm, zogezegd door een val van de trap. De kinderen van 8 en 12 jaar oud verklaarden dat ze slecht behandeld werden door hun stiefvader. Ze kregen regelmatig schoppen en slagen, soms met een bezemstok. De slachtoffers werden ook regelmatig bedreigd. "Eén van de meisjes knipte haar eigen haren zelfs kort nadat haar stiefvader het kind aan haar haren boven de trap had laten hangen en ermee had gedreigd haar te laten vallen", aldus het hof. (DJG)

