37 kantoren open voor blokkende studenten, airco inbegrepen 07 augustus 2018

Studeren voor een tweede zit is sowieso al geen pretje - en zeker niet bij deze temperaturen. Om studenten bij hun herexamens te helpen, stelt werkplekaanbieder Regus op 37 locaties business lounges gratis open. De airco zorgt er voor verkoeling en er is draadloos internet, net als koffie, water en thee. "Met dit 'coole' initiatief willen we de studenten een hart onder de riem steken én hen laten kennismaken met onze flexibele werkplekken", aldus William Willems, algemeen directeur van Regus België. Studenten kunnen onder meer terecht in Herentals, Leuven, Aalst en Brussel. (YDS)