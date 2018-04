37 illegalen uit trucks gehaald 11 april 2018

Op de snelwegparking in Mol langs de E34 zijn in de nacht van maandag op dinsdag 27 illegalen gevonden in drie vrachtwagens. Het ging om 24 Irakezen, twee Syriërs en één Iraniër. Er waren ook enkele kinderen bij, van wie de jongste 8 jaar was. Ze werden overgebacht naar de kazerne van de federale politie in Wilrijk. Ook in Mechelen-Noord trof de politie gisterochtend transitmigranten aan op een bedrijventerrein aan de Blarenberglaan. Daar ging het om 8 mannen en 2 vrouwen die afkomstig zouden zijn uit Eritrea. Ze verkeerden in goede gezondheid. (WDH)

