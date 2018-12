37 illegale puppy's op weg naar België onderschept 31 december 2018

De Duitse politie heeft twee hondensmokkelaars op weg naar ons land onderschept, met 37 puppy's in hun wagen. De diertjes zaten in hamsterkooien, dozen en kratten. Het ging onder meer om husky's, bulldogs en maltezers. Alle dieren werden in beslag genomen en naar opvangcentra gebracht. De smokkelaars, die uit Hongarije kwamen, werden opgepakt. Ze riskeren een boete van 10.000 euro én een factuur voor de opvang van de dieren, die kan oplopen tot 25.000 euro.