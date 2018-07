37.765 nieuwe Belgen erbij 14 juli 2018

Vorig jaar zijn 16 procent meer mensen Belg geworden. In totaal kregen 37.765 mensen de Belgische nationaliteit. Tegenover 2014 gaat het zelfs om een verdubbeling, zo blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Toch is de nationaliteit verwerven niet zo makkelijk, zegt een bron bij Justitie in 'La Dernière Heure'. "De behandeling van de aanvragen duurt vaak lang, tot verschillende maanden. En het parket voert ook een onderzoek en stelt een dossier op." De laatste tien jaar kregen in totaal 369.933 personen de Belgische nationaliteit.