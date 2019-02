36 04 februari 2019

00u00 0

En of Racing Genk fysiek in orde is. Tegen Waasland-Beveren bogen de Limburgers in het laatste halfuur een nederlaag om in een overwinning. Geen toeval, want Genk slaat geregeld toe wanneer de vermoeidheid bij de tegenstanders optreedt. Van de 55 competitiegoals die Genk al heeft gemaakt, scoorde het er 36 in de tweede helft en maar 19 in de eerste helft. 15 van die 36 goals scoorde Genk zelfs in het laatste kwartier, het venijn zit hem dus wel degelijk in de staart bij de leider.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN