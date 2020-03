Exclusief voor abonnees 365 harten onder de riem voor zieke Arnaud (7) 14 maart 2020

Het is niet omdat Arnaud Avonds (7) uit Bovekerke (West-Vlaanderen) geïsoleerd ligt om te vechten tegen een agressieve vorm van lymfeklierkanker dat hij die strijd helemaal alleen moet voeren. Zijn ploegmakkertjes van KSV Diksmuide hebben hem dat op een prachtige manier duidelijk gemaakt: een kalenderbox met 365 gepersonaliseerde tekeningen en schrijfsels voor "de knuffelbeer van de ploeg". "Waw, zoveel kaartjes. Dat is de max", riep de jongen enthousiast. En het shirt van zijn favoriete ploeg Club Brugge dat hij erbovenop kreeg? "Dat zullen we inkaderen en op mijn kamer hangen."

