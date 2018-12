36 zeges op 47 competitiedagen, afwerkingspercentage: 76,6% Dit was zijn 2018 06 december 2018

Clubkampioenschap in Rumst, koers in Noord-Frankrijk, Kuurne-Brussel-Kuurne, Guido Reybrouck Classic in Damme-Moerkerke, 3de rit Ster van Zuid-Limburg, nationale testtijdrit in Chimay, Kampioenschap van Vlaams-Brabant individueel tijdrijden in Attenrode-Wever, BK individueel tijdrijden in Vresse-sur-Semois, 2de rit A, 4de rit en eindklassement Vredeskoers (Tsj), Kampioenschap van Vlaams-Brabant in Sint-Martens-Bodegem, 1ste rit en eindklassement Trophée Centre Morbihan (Fra), BK in Les Lacs de l'Eau d'Heure, nationale testtijdrit in Gingelom-Montenaken, Ingooigem, Roosdaal-Strijtem, Arend der Junioren in Menen-Rekkem, Ronde van de Condroz in Rotheux-Rimière, 1ste rit, 2de rit en eindklassement GP Général Patton (Lux), EK individueel tijdrijden in Brno-Zlin (Tsj), EK weg in Brno-Zlin (Tsj), 3de rit en eindklassement Aubel-Thimister-Stavelot, 1ste rit A, 2de rit, 4de rit en eindklassement Ronde van Lunigiana (Ita), Memorial Igor Decraene (nationale testtijdrit) in Waregem, Leuze-en-Hainaut, WK individueel tijdrijden in Innsbruck (Oos), WK weg in Innsbruck (Oos), Chrono des Nations (Fra)

