36 op 36! 12 november 2018

00u00 0

PSV blijft maar door de Nederlandse Eredivisie razen. Dankzij goals van Luuk De Jong (2), Steven Bergwijn en Donyell Malen boekte het team van trainer Mark van Bommel zaterdag een 1-4-zege tegen De Graafschap. Ineens hebben de Eindhovenaren ook een record beet, want het is de eerste keer dat een club in Nederland de competitie met twaalf overwinningen op rij inzet. Het vorige record stond op naam van Ajax en Morten Olsen in 1997-1998.