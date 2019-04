Exclusief voor abonnees 36 keer per jaar paswoord vergeten en u bent lang niet de enige 08 april 2019

00u00 0

Overkomt het u wel vaker dat u niet op een paswoord kan komen? U bent niet alleen - de gemiddelde persoon vergeet 36 keer per jaar een paswoord, dat is meer dan één keer om de veertien dagen. Eén op zes vergeet zelfs wekelijks zijn code, zo blijkt uit Brits onderzoek. Tweederde van de ondervraagden geeft toe dat ze hetzelfde paswoord gebruiken voor meerdere accounts en ruim de helft schrijft zijn paswoorden op papier. Meer vrouwen dan mannen geven toe weleens een paswoord te vergeten. Omdat er steeds meer applicaties en dus ook steeds meer paswoorden bijkomen, geeft 40 procent de voorkeur aan biometrische paswoorden met vingerafdrukken en stemherkenning in plaats van de klassieke code.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen