36 illegalen aangetroffen in onbewoonbaar pand 10 januari 2019

Bij een grootschalige controleactie in Blankenberge zijn gisteren 36 illegalen gevonden. Ze zaten in een leegstaande woning, die al een tijd onbewoonbaar verklaard is. Volgens de politie pleegden de illegalen fietsdiefstallen, zodat ze sneller in de haven van Zeebrugge zouden raken. Vandaar wilden ze naar Engeland. De transmigranten zullen na verhoor ter beschikking gesteld worden van de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt nog onderzocht hoe de illegalen in het pand terechtkwamen. (MMB)