36.114 corona-pv's in 1 maand (en aantal inbreuken ligt nog veel hoger) 20 april 2020

De verschillende politiediensten in ons land hebben in één maand tijd zeker 36.114 pv's voor een overtreding van de coronaregels opgesteld. Dat meldt de federale politie op basis van de pv's die werden geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank ANG. Het werkelijke aantal overtredingen ligt bovendien een stuk hoger, omdat bijvoorbeeld de GAS-boetes niet meegeteld worden in deze cijfers. In sommige politiezones, bijvoorbeeld in Brussel, krijgen twee derde van de overtreders een GAS-boete en géén pv. Daarnaast zit er ook vertraging op de verwerking van de pv's in de databank, waardoor één week na de feiten maar ongeveer de helft ervan effectief in het systeem zit. De politie stelde tijdens de weekends pieken vast in het aantal overtredingen. De meest voorkomende zijn niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen. Bijna een derde van de overtreders zijn jongeren tussen 18 en 24 jaar, ongeveer 15 procent zit in de categorie 25 tot 29 jaar. (CMG)

