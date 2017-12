350 00u00 0

De 1-0 van Sofiane Hanni in de 77ste minuut was het eerste doelpunt in 350 minuten in matchen tussen Anderlecht en AA Gent. De vorige treffer dateerde van 22 december 2016 toen Danijel Milicevic de eindstand van AA Gent-Anderlecht in de 87ste minuut op 2-3 bepaalde. Nadien volgden drie scoreloze draws, tot Hanni toesloeg. (GLA)