350.000 spookbedrijven in ons land 26 november 2018

Zo'n 350.000 bedrijven zijn enkel op papier actief in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van kredietinformatieverlener Graydon. Het gaat om 'spookbedrijven' waar weinig tot geen activiteit plaatsvindt. Dat soort firma's kunnen opgezet zijn door fraudeurs en houden risico's in voor bonafide bedrijven die er zaken mee willen doen. "Een spookbedrijf is geen zwart-witverhaal. Maar als je non-activiteit vaststelt - of een risico daarop - is de kans groot dat het gaat om een spookbedrijf", zegt Graydon België. Graydon zocht eerst uit hoeveel bedrijven in ons land geen jaarrekening indienden. Dat zijn er 130.000. Vervolgens brachten de onderzoekers nog een aantal andere parameters in kaart die erop kunnen wijzen dat een bedrijf weinig of geen activiteiten heeft. Op die manier liep het totale aantal vermoedelijke spookbedrijven op tot 350.000. (JBG)

