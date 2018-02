350.000 jongeren bereikt met campagne over geestelijke gezondheid 26 februari 2018

De campagne 'Leef zonder filter', die jongeren wil aanmoedigen om te praten over geestelijke gezondheid, heeft de voorbije maand meer dan 350.000 jongeren bereikt. Concreet heeft 65% van de Vlaamse 18- tot 24- jarigen de campagnebeelden zien passeren op zijn tijdlijn op Facebook of Instagram. Zowat 100.000 Vlamingen gingen op de website www.leefzonderfilter.be op zoek naar tips in verband met zelfzorg.

HLN