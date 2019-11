Exclusief voor abonnees 350.000 euro graag 02 november 2019

Ik heb in mijn carrière veel sympathieke collega's gehad. De sympathiekste waren zonder twijfel roker in bijberoep. Aan een uurtje per dag kwamen ze zeker. Tig maal per dag trokken ze er welgemutst op uit om te vergaderen pal voor de deur van het bedrijf. Het was daar steeds aangenaam vertoeven en nauwe vriendschapsbanden werden er gesmeed. Ik heb dikwijls overwogen om ook te beginnen roken, gewoon om erbij te horen. Helaas laat mijn gezondheid dit niet toe. Nu blijkt dat dit roken tot 50 euro per dag kost aan de werkgever. Een schijntje in vergelijking met de voordelen die het oplevert. Toch ga ik met de (ex-)bazen onderhandelen. De vele uren die ik extra spendeerde aan werken, zie ik graag rechtgezet. 50 euro x 200 werkdagen per jaar x 35 jaar, dat komt neer op 350.000 euro. Dit mag uiteraard ook in schijven uitbetaald worden.

Michel Schoep, Aalst

