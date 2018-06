35% minder transmigranten in Vlaamse havens 26 juni 2018

Het aantal transmigranten dat Vlaamse havens binnendringt, is tussen 2016 en 2017 verminderd van 3.195 naar 2.195, een daling met 35%. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen opvroeg bij ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Justitie Koen Geens. Volgens Vermeulen is de daling veroorzaakt door de wet die het binnendringen van een haven strafbaar stelt. Vooral in Zeebrugge worden nog veel migranten onderschept, omdat de haven een rechtstreekse verbinding met Groot-Brittannië heeft. (LVB)