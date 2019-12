Exclusief voor abonnees 35 miljoen euro startkapitaal voor NewB 05 december 2019

Een licentie om effectief spaarrekeningen te kunnen aanbieden heeft ze nog niet, maar de coöperatieve bank NewB kon bij investeerders wel al haar beoogde 35 miljoen euro werven. De 'ethische en duurzame bank' hoopt rond mei de bankactiviteiten te kunnen opstarten. In een eerste fase richt ze zich alleen op particulieren. NewB gaat uit van 108.000 zichtrekeningen tegen eind 2024, en 35.000 spaarrekeningen. De rente zal zeker de eerste vier jaar nochtans 0,0% bedragen. De zichtrekening zal niet in het rood kunnen gaan. Een bankkaart kost 20 euro per jaar en geld afhalen aan een automaat 0,75 euro per transactie. Tegen februari of maart zou duidelijk moeten zijn of NewB een banklicentie krijgt.