35 doden in Europa door mazelen 20 februari 2018

00u00 0

Er zijn in Europa vorig jaar 35 mensen aan mazelen gestorven. Dat blijkt uit een balans van de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer dan 21.000 mensen in Europa hebben het virus opgelopen - vier keer zoveel als het jaar daarvoor. "Dat is een tragedie die wij eenvoudig niet meer kunnen aanvaarden", zei regionaal directeur Zsuzsanna Jakab. Bijzonder getroffen waren Roemenië (meer dan 5.500 gemelde gevallen), Italië (ongeveer 5.000) en Oekraïne (4.800). Redenen voor de toename zijn onder meer minder routinevaccinaties en onderbrekingen bij de toelevering van inentingen.