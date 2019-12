Exclusief voor abonnees 35. Andy Peelman: Meer dan "die van de Buurtpolitie" Plaats 35: Andy Peelman Redactie

24 december 2019

00u00 0

De prijs voor meest verbaasde smoelen op nationale televisie dit jaar is garanti voor Andy Peelman. En het beste van al is dat we er hem in de verste verte niet van verdenken dat die reacties tijdens 'Andy op patrouille' niet oprecht waren. Logisch ook: Peelman voelde zich in een snoepwinkel, toen hij als flik-met-loopbaanonderbreking de kans kreeg om mee te lopen met politiediensten in Curaçao, Georgië of Colombia. Wedden dat hij 's nachts nog droomt van die keer dat hij in Virginia een man arresteerde die een week eerder twee mensen had neergeschoten? Nu ja. Als hij nog aan dromen toe komt. Want in juli werd hij voor het eerst vader. Later gaf hij toe "het" nog niet graag te zien. Een schande volgens internethelden, begrijpelijk volgens experts. Bovenal doodeerlijk van de man die dit jaar bewees zoveel meer te zijn dan enkel "die van de Buurtpolitie". (BHL)

