35,4 °C warmste 26 juli ooit 27 juli 2018

Heet, heter, heetst. Met een temperatuur van 35,4 °C in Ukkel was gisteren officieel de warmste 26 juli sinds de metingen van het KMI begonnen. Daarmee werd het record van 26 juli 2006 (33,5 °C) vlotjes verbroken. Met dit temperatuurrecord staan we meteen ook op de vierde plaats van warmste dagen ooit in Ukkel sinds 1976, aldus Frank Deboosere. De hoogste temperatuur die ooit in het meetstation genoteerd werd, is 36,6 °C.