Exclusief voor abonnees 35.000 handtekeningen voor terugbetaling mucomedicijn 03 december 2019

De 1.319 mucopatiënten in ons land doen een ultieme oproep om een levensverlengend medicijn eindelijk terug te betalen. De Belgische Mucovereniging verzamelde sinds oktober al 35.000 handtekeningen met de campagne 'Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar', maar uit politieke hoek kregen ze nog geen signaal. "Vorige maand werd er nog een terugbetalingsakkoord in het Verenigd Koninkrijk en Spanje goedgekeurd, afgelopen week in Frankrijk. België is omsingeld door landen waar wel een akkoord is, maar onze beleidsmakers lijken wel verlamd. De klok tikt", zegt Stefan Joris, directeur van de Belgische Mucovereniging. De terugbetaling van het geneesmiddel Orkambi laat al sinds 2016 op zich wachten. Ook voor het geneesmiddel Symkevi is nog geen terugbetalingsovereenkomst.

