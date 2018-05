348: Recordaantal orgaandonaties in België 15 mei 2018

Steeds meer Belgen geven zich op als orgaandonor, en dat mondt uit in een recordaantal donaties. Vorig jaar waren er 348 postmortale donaties, tegen 321 in 2016, zo meldt 'Le Soir'. De lijst van donoren is met 12% gegroeid, tot 275.000 mensen. "Orgaandonatie wordt steeds meer als iets positiefs gezien, anders dan een paar jaar geleden", zegt Valerio Lucidi, verantwoordelijke levertransplantaties in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. België is één van de betere leerlingen van de Europese klas en moet enkel Spanje en Kroatië laten voorgaan. "In onze ziekenhuizen wordt de dienst intensieve zorgen, die mogelijke donoren ziet, aangezet om de noodzakelijke stappen te zetten", aldus Lucidi. Zo worden meer families dan vroeger bereikt.

HLN