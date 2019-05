Exclusief voor abonnees 340 zonnepanelen op dak van tennishal 29 mei 2019

00u00 0

De installatie van 340 zonnepanelen op het dak van de tennishal in de Zeelaan in Koksijde is volop aan de gang. De gemeente zal ook de Koksijdenaar warm maken om extra zonnepanelen te plaatsen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis